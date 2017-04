Versuchter Mord in Kulmbacher Wohnung?: 26-jähriger Baden-Württemberger ab heute vor Gericht

Weil er auf einen Mann aus Kulmbach mit einem Messer eingestochen haben soll, muss sich ein 26-Jähriger Baden-Württemberger ab heute vor Gericht verantworten. Vergangenen Oktober waren die beiden Männer bei einer geminsamen Bekannten in Kulmbach zu Besuch. Plötzlich zückte der 26-Jährige ein Küchenmesser und stach mehrere Male auf den etwa gleich alten Mann ein. Der erlitt schwere Verletzungen am Oberkörper. Deswegen steht der Baden-Württemberger wegen versuchten Mordes heute in Bayreuth vor Gericht. Laut Staatsanwaltschaft soll er bewusst versucht haben, den Mann zu töten.

Als Motiv nannte der 26-Jährige bei seiner Festnahme damals Eifersucht.