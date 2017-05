Versuchtes Tötungsdelikt: 17- Jähriger wird an der Kulmbacher Kieswäsch traktiert

Erst sah es nach einer „ganz normalen“ Maifeier aus, wie es sie an der Kieswäsch in den letzten Jahren immer gegeben hat. Jugendliche, die trinken und feiern und so manchen Unrat hinterlassen. Jetzt die Wende: die Kripo Bayreuth ermittelt wegen eines versuchten Tötungsdeliktes. Mehrere Täter traktierten einen 17-Jährigen mit Schlägen und Fußtritten. Bei dem Streit ging es offenbar um eine Flasche Bier, schreibt die Polizei. Passiert sei die Tat kurz nach 18 Uhr, also nachdem die Polizei vor Ort war und die Jugendlichen in die Schranken wies. Zunächst schlugen ein und dann zwei weitere Täter auf den Jugendlichen ein, danach die Fußtritte gegen den Kopf. Erst als ein Passant eingriff, ließen die Angreifer von dem 17-Jährigen ab.

Die Ermittler suchen jetzt Zeugen, die Angaben zu dem versuchten Tötungsdelikt am ersten Mai an der Kieswäsch machen können. Bitte mit der Kripo in Bayreuth in Verbindung setzen.