Verteidigungsministerin eröffnet Zentrum Cyber-Sicherheit

Neubiberg (dpa/lby) – Die Bundeswehr rüstet sich für die steigende Zahl von Cyber-Angriffen. Dazu entsteht auf dem Gelände der Bundeswehr-Universität in Neubiberg bei München Deutschlands derzeit wohl modernstes Forschungszentrum für Sicherheit in der Informations- und Kommunikationstechnik. Zur Eröffnung besucht Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) heute die Hochschule. Bei der Cyber-Abwehr hinkt Deutschland den USA, China und Russland hinterher.

Teil des sogenannten Cyber-Clusters ist ein neuer internationaler Master-Studiengang «Cyber-Sicherheit», der im Januar 2018 mit zunächst 70 Studierenden starten soll. Dafür wurde ein Dutzend Professuren ausgeschrieben. Das Neubiberger Forschungszentrum soll der neuen Teilstreitkraft «Cyber- und Informationsraum» (CIR) der Bundeswehr zuliefern.

Am Nachmittag ist von der Leyen beim Richtfest für ein neues Wohnheim auf dem Uni-Gelände dabei. In dem Gebäude entstehen 264 Unterkünfte für Studenten. In der Universität wird der Offiziersnachwuchs der Bundeswehr ausgebildet. Am Samstag wird die Ministerin vor Schloss Nymphenburg in München mehr als 500 Offiziersanwärter befördern. Die Hochschule ist negativ in die Schlagzeilen geraten. Offiziersanwärter mussten die Uni wegen rechtsradikaler Sprüche verlassen.