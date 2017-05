Verwirrung nach 1860-Abstieg um Geschäftsführer Ayre

München (dpa) – Nach dem Abstieg des TSV 1860 München aus der 2. Fußball-Bundesliga herrscht bei den «Löwen» Verwirrung um Geschäftsführer Ian Ayre. Vereinssprecherin Lil Zercher sagte am Dienstagabend, dass der Engländer beim 0:2 im Relegations-Rückspiel gegen Jahn Regensburg nicht in der Münchner Arena war. Auf die Nachfrage, ob Ayre überhaupt noch Geschäftsführer des künftigen Drittligisten sei, gab sie keinen Kommentar ab. Stattdessen kündigte Zercher eine offizielle Erklärung des Vereins im Laufe des Abends an.

Der 54 Jahre alte Engländer hatte sein Amt bei den «Löwen» erst im Verlauf der Rückrunde angetreten. Er kam vom FC Liverpool, dem englischen Premier-League-Club, bei dem Jürgen Klopp Trainer ist.