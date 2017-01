Vidal fällt vorerst wegen Rippenbeschwerden aus

München (dpa) – Der FC Bayern muss den Start in die Rückrunde der Fußball-Bundesliga womöglich ohne Arturo Vidal bestreiten. Der chilenische Mittelfeldspieler werde wegen Rippenbeschwerden vorerst im Training fehlen, wie der Rekordmeister am Montag mitteilte. Sein Einsatz am Samstag (15.30 Uhr) im Auswärtsspiel bei Werder Bremen sei offen. Eine Woche später werde Vidal in der Partie gegen den FC Schalke 04 aber «auf jeden Fall wieder an Bord sein», hieß es. Über eine Rückkehr ins Teamtraining werde von Tag zu Tag entschieden.

Der Profi selbst war offenbar von einem längeren Ausfall ausgegangen. «Ich fühle mich schlecht und habe starke Schmerzen an der Rippe. Jetzt werde ich pausieren müssen, denn so kann ich nicht spielen. Ich war ohnehin schon eine Woche nicht im Training, jetzt dürften es aber mindestens zwei, drei Wochen Pause sein», hatte er der Münchner «TZ» gesagt. Am Montag trainierte der Nationalspieler individuell.

Vidal war beim 2:1 der Bayern am Freitag in Freiburg nach weniger als einer Stunde ausgewechselt worden. Bei Trainer Carlo Ancelotti war der 29-Jährige in der ersten Saisonhälfte zumeist gesetzt. Vor den entscheidenden Partien der Rückrunde in Liga und Champions League wollte Vidal aber offenbar kein Risiko eingehen und daher pausieren. «Nur so kann ich mich auch vollends erholen, und dann sehen wir, wie ich mich für das Champions-League-Achtelfinale fühle», sagte er.

Die Münchner treffen in der Königsklasse am 15. Februar im Hinspiel auf den FC Arsenal. In der Liga stehen davor Spiele in Bremen, gegen den Schalke und beim FC Ingolstadt sowie die Heimpartie im DFB-Pokal gegen den VfL Wolfsburg auf dem Programm.