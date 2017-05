Videoüberwachung auf dem Weg: ZOB in Kulmbach und Soccer Court als Brennpunkte

Eine Videoüberwachung am Kulmbacher Soccer Court und auch am Zentralen Omnibus-Bahnhof in Kulmbach wird kommen. Der ZOB jedenfalls soll nur nachts überwacht werden, am Soccer Court gibt’s wohl einige Probleme mit Randalierern, hat es in der Stadtratssitzung dazu geheißen.

Die Kulmbacher SPD hatte einen Antrag auf eine Überwachung im Stadtrat erneuert. Die Antwort: die Vorinstallationen für Kameras am Omnibusbahnhof gibt es bereits und am Soccer Court wolle man negative Entwicklungen rechtszeitig eindämmen, hieß es. Wann genau die Kameras installiert werden, ist allerdings nicht gesagt worden.