Videoüberwachung gefordert: SPD sieht Angst-Potential am ZOB und am Soccer-Court in Kulmbach

Der Busbahnhof in Kulmbach wird laut SPD zu einem Angst-Raum für Frauen, dort gebe es Rangeleien und Schlägereien und es würden Wände beschmiert. SPD-Stadtratsfraktionsvorsitzender Ingo Lehmann fordert deswegen einen Video-Überwachung am Kulmbacher ZOB und auch am neuen Soccer Court.

In Briefen an Oberbürgermeister Schramm und Polizeichef Gerhard Renk schreibt Lehmann, Belästigungen und Vandalismus nähmen sowohl am Busbahnhof als auch am Soccer Court zu. Hier könne der neu eingestellte Streetworker sicher deeskalieren. Hilfreich wäre laut Lehmann aber auch eine Video-Überwachung an beiden Orten.

Vor zehn Jahren hatte die SPD so eine Überwachung für den ZOB gefordert, der Vorschlag war seinerzeit abgelehnt worden. Aktuell könnte eine Videoüberwachung die Situation an beiden Plätzen entschärfen, so der SPD-Vorsitzende im Kulmbacher Stadtrat.