Viel Arbeit, wenig Schaden: Festfahrener Schwertransport bei Thurnau ist wieder flott

Spektakulärer Einsatz gestern bei Thurnau. Stundenlang haben Spezialisten mit einem Kran einen festgefahrenen Schwertransporter bei Thurnau wieder auf die Straße gehoben. Seit dem Nachmittag hatten Spezialisten versucht, das tonnenschwere Gefährt wieder flott zu bekommen.

Nur wenige hundert Meter vor seinem Bestimmungsort ist gestern bei Kleetzhöfe in der Nähe von Thurnau ein Transporter mit einem Rotorblatt für ein Windrad sozusagen gestrandet. Die hinter Achse des Tiefladers war seitlich über die Straße abgedriftet und ins linke Bankett geraten. Die Straße war blockiert, für die Bergungsarbeiten musste eigens ein Kran gerufen werden.

Laut Polizei gab es keine größeren Schäden, zwei Leitpfosten sind umgeknickt worden und in der Wiese gibt’s einen kleinen Flurschaden. Der Verkehr wurde über einen Feldweg umgeleitet, es gab also auch keine größeren Behinderungen.