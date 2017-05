Viel Erfolg: Abiturprüfungen ab heute auch an der FOS und BOS

Prüfungswoche für die Abiturienten in Kulmbach. Die Gymnasiasten gehen in die Kolloquien, also in die mündlichen Prüfungen, und die Beruflichen Oberschulen fangen heute mit den schriftliche Abiturprüfungen an.

31.000 Schülerinnen und Schüler sind es Bayernweit an den Fachoberschulen und Berufsoberschulen – einige hundert in Kulmbach, Kronach und Lichtenfels.

FOS- und BOS-Schüler müssen vier schriftliche Prüfungen ablegen. Heute ( Mo) geht’s mit Deutsch los, morgen ist Englisch dran, am Donnerstag dann Mathe und Freitag das jeweilige Profilfach. Wir wünschen gute Konzentration und dass ihr’s schafft. Die Zeugnisse gibt’s dann am 7. Juli.