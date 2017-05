Viel Regen, aber kein Hochwasser

Augsburg (dpa/lby) – Trotz des Dauerregens der vergangenen Tage sehen Experten keine Hochwassergefahr in Bayern. Die Regenfälle könnten nur lokal zu kleineren Überschwemmungen führen, berichtete am Montag der Hochwassernachrichtendienst des Umwelt-Landesamtes in Augsburg. Die Hochwasserwellen, die es in der vergangenen Woche gab, sind demnach bereits abgelaufen. Die Pegelstände an der Donau und anderen Gewässern können bis zur Wochenmitte zwar noch steigen, dies sei wegen des angekündigten trockenen Wetters aber unproblematisch.