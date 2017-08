Viel Sonne und hohe Temperaturen am Feiertag in Bayern

München (dpa/lby) – Ausflügler am Feiertag in Bayern können sich über viel Sonnenschein und Badewetter freuen. «Die Temperaturen steigen deutlich an gegenüber den vergangenen Tagen», sagte Thore Hansen vom Deutschen Wetterdienst (DWD) am Dienstagmorgen. Es sei mit Temperaturen von 27 bis örtlich 32 Grad zu rechnen. «Am heißesten wird es voraussichtlich am Untermain.»

Gegen Abend seien vor allem in Franken Gewitter wahrscheinlich. Dort könne es auch zu Starkregen, Sturmböen und Hagel kommen. Die Gewitter breiten sich im Laufe der Nacht über Bayern aus, schwächen sich dabei aber ab. Für den Mittwoch rechnet der DWD mit Temperaturen zwischen 23 und 28 Grad.