Viele Modelle möglich: Bamberger Oberbürgermeister will die Sandkerwa retten

Abgesagt ist die Bamberger Sandkerwa für dieses Jahr – aber Totgesagte leben ja bekanntlich länger. Niemand hat wohl erwartet, dass die Stadt die Entscheidung des Bürgervereins Sand einfach so hinnimmt. Oberbürgermeister Starke will reden mit dem Bürgerverein, der will aber jetzt erstmal morgen seine Pressekonferenz abhalten.

Innenminister Joachim Herrmann persönlich sieht beim Sicherheitskonzept für die Sandkerwa kein Problem. Das habe vergangenes Jahr gut geklappt und für dieses Jahr gebe es keine neuen Auflagen.

Bei den Finanzen gibt es laut Stadt auch keine Probleme. Die Stadt habe ihren Zuschuss für die Sandkerwa heuer auf 51.000 Euro anheben wollen, hat im Gegenzug allerdings Einblick in die Finanzen gefordert.

Wann das Gespräch zwischen dem Verein und der Stadt Bamberg stattfindet, ist noch nicht bekannt. Die Fans der Sandkerwa sind aber schon aktiv, es gibt eine Online-Petition.