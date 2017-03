Viele Offene Fragen: Personalversammlung am Bezirksklinikum Kutzenberg heute

Wird es eine Entwarnung geben oder größere Umstrukturierungen? Heute soll das Personal am Bezirksklinikum Kutzenberg erfahren, was bei der Sitzung des Verwaltungsrats vergangene Woche diskutiert worden ist. Bezirkstagspräsident Denzler und die Chefin der Gesundheitseinrichtungen des Bezirks Oberfranken, Katja Bittner, kommen zur Personalversammlung.

Hintergrund ist ein Gutachten zur Wirtschaftlichkeit der Gesundheitseinrichtungen des Bezirks Oberfranken. Der gibt jedes Jahr Millionen für seine Heime und Kliniken aus und muss sparen. Gleichzeitig plant man in Kutzenberg einen Neubau des Bezirksklinikums Obermain.

So viel ist bekannt geworden: Heute in einer Woche (13.3.) beschäftigt sich der Verwaltungsrat noch einmal mit dem Zukunftskonzept.

Im Vorfeld hatten Mitarbeitervertreter gewarnt. Eine Verlagerung von Teilen des Klinikums in andere Einrichtungen in den Bamberger Raum, werde das Bezirksklinikum Kutzenberg schwächen.