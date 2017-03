21 Fahrverbote und 150 Verwarnungen hat die Polizei bei einer Radarkontrolle am Samstag Vormittag auf der A 93 bei Selb ausgestellt. An der Messstelle gilt Tempo 80 – was fast 200 Autofahrer herzlich wenig interessiert hat, obwohl die Messstelle bekannt ist, schreibt die Polizei.