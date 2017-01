Vier Menschen bei Unfall auf eisglatter Fahrbahn verletzt

Woringen (dpa/lby) – Bei einem Serienunfall auf eisglatter Fahrbahn sind am Dienstag auf der Autobahn 7 im Unterallgäu vier Menschen verletzt worden. Nach Angaben der Polizei war ein Auto beim Auffahren auf die Autobahn in Woringen wegen der Eisglätte auf die linke Fahrspur geraten. Ein nachfolgender Wagen fuhr auf, ein drittes Auto krachte ebenfalls in die Unfallstelle. Zwei Menschen erlitten nach Angaben der Polizei schwere Verletzungen. In Fahrtrichtung Ulm wurde die Autobahn für die Bergungsarbeiten gesperrt.