Erlenbach am Main (dpa/lby) – Vier Verletzte und mehr als 100 000 Euro Schaden – das ist die Bilanz eines Brandes in einem Wohnhaus im unterfränkischen Erlenbach am Main (Landkreis Miltenberg). Nach Angaben der Polizei war das Feuer am frühen Donnerstag aus zunächst ungeklärter Ursache in dem Gebäude ausgebrochen. Vier Bewohner, unter ihnen auch ein acht Monate alter Säugling, erlitten leichte Rauchvergiftungen und kamen in verschiedene Kliniken.