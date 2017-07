Völlig ausgerastet: Lichtefelserin greift Polizisten an

Faustschläge, ausgerissene Haare und Beleidigungen. Eine 22-jährige Lichtenfelserin hat sich am Wochenende alles andere als damenhaft verhalten. Das teilt die Polizei mit. In der Stadthalle in Lichtenfels hat sie am frühen Samstagmorgen einer 17-Jährigen mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Die angeforderten Polizeibeamten nahmen die 22-Jährige in Gewahrsam. In der Polizeidienststelle ging sie dann auf die Beamten los. Sie versuchte eine Polizistin zu beißen und riss ihr Haare aus. Außerdem beleidigte sie die Ordnungshüter. Sie musste die Nacht über in der Ausnüchterungszelle bleiben. Auf sie warten jetzt mehrere Anzeigen.