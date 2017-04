Vogelgrippe: Tierschutzpolitikerin macht sich Sorgen um Rassegeflügel

Die Geflügelzüchter dürften momentan eigentlich froh sein, dass die letzte Vogelgrippewelle vorbei zu sein scheint. Die nächste, die vielleicht irgendwann kommt, wirft aber schon ihre Schatten voraus. SPD-Tierschutzpolitikerin Susanne Biedefeld macht sich Sorgen um die Bestände von Rassegeflügelzüchtern. Die Schutzbestimmungen, die um Zuge eine Vogelgrippewelle eingehalten werden müssten, seien ein großes Problem – besonders die Stallpflicht. Die wurde bei der letzten Welle landesweit verhängt. Rassegeflügel könne aber unter diesen Umständen nicht überleben, meint Biedefeld. Deshalb hat sie jetzt einen Antrag an den Landtag gestellt, in dem sie fordert, dass in Zukunft nur noch in tatsächlichen Risikogebieten und Sperrgebieten eine Stallpflicht verhängt werde. Außerdem wirbt sie für ein bayerisches Forschungsprogramm, das der Vogelgrippe tiefer auf den Grund gehen soll.