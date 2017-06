Volltreffer: 15-Jähriger fährt BMW in Küps in Unterstand für Einkaufswagen

Das ist der Kracher von gestern Abend. In Küps ist ein BMW in einen Unterstand für Einkaufswagen auf dem Gelände des Rewe-Marktes gefahren. Der Autofahrer war in einer Linkskurve von der Straße gedriftet – weil er wohl zu schnell unterwegs war – oder auch zu jung. Denn derjenige, der den Unfall-Pkw gesteuert hat, ist erst 15 Jahre alt. Mit im BMW saß ein 35-jähriger Mann – der hat sich bei der Polizei als Fahrer ausgegeben. Allerdings haben mehrere Zeugen den 15 Jährigen am Steuer gesehen.

(Foto: News 5)

Sowohl der Jugendliche als auch sein 35-jähriger Beifahrer waren betrunken. Der Junge brachte es am Alkomaten auf 1,5, sein Begleiter auf 1,8 Promille. Der Unterstand für die Einkaufswagen in Küps ist zerstört worden und ein Auto, das daneben stand, wurde beschädigt.