Vom „Gründla“ in den „Mönchshof“: Sebastian Hacker ist neuer Braumeister

Die gläserne Brauerei im Kulmbacher Mönchshof hat einen neuen Braumeister. Sebastian Hacker heißt er, ist 32 Jahre alt und hat in Weihenstephan Brauwesen studiert. Er tritt in die Fußstapfen von Robert Boser, der nach 15 Jahren den Mönchshof verlässt. Hacker war bis jetzt Brauer in der Gaststätte „Gründla“.

Er wird künftig allen Museumsbesuchern, Seminarteilnehmern und allen an der Braukultur interessierten Leuten die Kunst des Bierbrauens näher bringen.

„Bier bedeutet in Kulmbach Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft“, sagt Hacker und freut sich auf seine neue Aufgabe.

(links: Sebastian Hacker, rechts: Robert Boser)