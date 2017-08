Vom Rad gekippt: 65-Jähriger Kulmbacher hatte zweieinhalb Promille Alkohol im Blut

Weil er wegen einer Trunkenheitsfahrt seinen Führerschein abgeben musste, wollte sich ein 51-jähriger Mann am Freitag Abend in Hof (…)

Führerschein weg, Leben sinnlos?: 51-Jähriger wollte sich in Hof das Leben nehmen

Heute startet in Kulmbach die 68. Kulmbacher Bierwoche. Gegen 11 Uhr wird Oberbürgermeister Henry Schramm das erste Fass anstechen. (…)

Die fünfte Jahreszeit ist da: In Kulmbacher startet heute das Bierfest

Einige unschöne Vorfälle hat es gegeben, trotzdem ist das Schützenfest in Lichtenfels dieses Jahr ruhig verlaufen. Das teilt die (…)

Neues Leben in altem Bürogebäude: Kreativ-Wirtschaft bei Popp und Co in Bad Berneck

Das Regionalmanagement der Landkreise Bayreuth und Wunsiedel hat zusammengearbeitet und Unternehmer Christian Wedlich aus Bayreuth die (…)