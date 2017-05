Schwere Verletzungen hat ein Fußgänger am Freitag Mittag in Küps bei einem Unfall erlitten. An einer Ampel wollte der 39-Jährige zwischen den wartenden Fahrzeugen die Straße überqueren. Auf einer Linksabbiegerspur wurde der Mann von einem Audi erfasst und auf die Straße geschleudert. Er hat Brüche und Abschürfungen erlitten und wurde ins Krankenhaus gebracht.