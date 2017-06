Von Künstlern lernen: Achte Kulmbacher Sommerkunstwochen starten

Heute beginnen die achten Kulmbacher Sommerkunstwochen. Bis Mitte August stehen insgesamt 23 Workshops auf dem Programm, davon sechs für Kinder und Jugendliche. Heute geht es los mit dem Kurs „Gestalten mit Ton“. In den nächsten Wochen stehen dann Kurse unter anderem zu Kaligraphie, Bildhauerei, Papierschöpfen oder verschiedene Malkurse an. Bei einigen Kursen sind noch Plätze frei, Details finden Sie auf Kulmbacher Minus Sommerkunstwochen DE. Höhepunkt ist das Event „Sommerkunst am Badhaus“ am 19. August. Da präsentieren sich alle 23 Kurse und die Band „Rocking Dinos“ spielt Hits aus den 60ern und 70ern.