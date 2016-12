Von Zug erfasst: Fußgänger in Bad Staffelstein schwer verletzt

In Bad Staffelstein hat gestern Abend ein Regionalzug einen Fußgänger erfasst. Der Mann soll aus Unachtsamkeit zunächst an der Kreuzung Auwaldstrasse und Unterer Grasiger von seinem Weg abgekommen und auf die Bahngleise geraten sein. In dem Moment kam der Regionalzug Bamberg-Lichtenfels und erfasste den Fußgänger. Der Mann wurde schwer verletzt und ins Krankenhaus gebracht.

(Foto: News5)

Der Zug konnte seine Fahrt wegen der Unfallaufnahme nicht fortsetzen, die Bahn richtete für zwei Stunden einen Schienenersatzverkehr ein und holte auch die Passagiere des Unfallzuges ab.