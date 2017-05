Vor der Polizei geflüchtet: 35-jähriger Kulmbacher muss ins Gefängnis

Ein 35 Jahre alter Mann aus Kulmbach hat sich vergangenen August eine Verfolgungsjagd mit der Kulmbacher Polizei bis nach Mainleus geliefert – dafür hat ihn das Kulmbacher Amtsgericht jetzt zu einer Gefängnisstrafe verurteilt. Das meldet die Rundschau heute.

Mit zwei Freunden war er auf dem Weg nach Coburg, hatte sich allerdings mit 1,3 Promille Alkohol im Blut und ohne Führerschein ans Steuer gesetzt. Im Stadtgebiet von Kulmbach wollte ihn die Polizei kontrollieren. Er gab Gas und raste über die Umgehung Richtung Mainleus, teilweise mit 200 km/h und brachte andere Autofahrer in Gefahr. An der ersten Abfahrt nach Mainleus verlor der 35-Jährige die Kontrolle, überschlug sich mehrfach mit seinem Auto und blieb liegen. Er wurde lebensgefährlich verletzt, seine Mitfahrer leicht.

Jetzt muss er für ein Jahr und drei Monate ins Gefängnis, weil er bereits vorbestraft ist und wegen vorsätzlichen Eingriffs in den Straßenverkehr.