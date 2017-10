In Bad Staffelstein hat die Polizei einen Rentner vorläufig festgenommen. Er soll sich immer wieder vor Kindern ausgezogen haben. Mehrmals wartete der 76-jährige offenbar gezielt auf Kinder, die von der Schule nach Hause gehen. Seit Ende September ermittelt die Polizei in dem Fall. Am vergangenen Freitag meldete sich eines der Kinder über den Notruf und teilte der Polizei mit, dass der Mann wieder am Bahnhof sei. Dort schnappte die Falle zu, und die Polizei konnte ihn festnehmen.