Vorbildfunktion: Kulmbacher Sicherheitswacht ist verlängerter Arm der Polizei

Die 12 Männer und Frauen der Kulmbacher Sicherheitswacht sind im vergangenen Jahr 399 Mal Streife gelaufen durch die Stadt. Für Oberbürgermeister Schramm sind sie der verlängerte Arm der Polizei und sorgen für Sicherheit. Bei der Jahresschlussbesprechung machte auch der Kulmbacher Polizeichef Gerhard Renk deutlich, dass die Sicherheitswacht in Bayern hohes Ansehen genießt.

Innenminister Herrmann will die Sicherheitswachten im Freistaat ausbauen. 125 gibt es bisher landesweit. Eine der ersten ist die in Kulmbach, die bereits seit 20 Jahren besteht. Sie patrouillieren laut Bayerische Rundschau vor allem am ZOB, in den Grünanlagen, und an den Parkhäusern.