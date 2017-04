Schwerer Fahrradunfall am Wochenende in Bayreuth: Ein 81-jähriger Autofahrer war in der Nähe des Bayreuther Klinikuns unterwegs, als er nach links abbiegen wollte. Er übersah einen entgegenkommenden Radfahrer und erfasste ihn frontal. Der 24-Jährige war bergab unterwegs und krachte frontal in das Auto. Er wurde auf die Straße geschleudert und erlitt schwere Verletzungen. Ein Notarzt brachte den Radfahrer schließlich ins Krankenhaus. Das Auto des 81-Jährigen musste abgeschleppt werden.