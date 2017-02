Vorfall am Sonntag Abend: Polizei Lichtenfels sucht unbekannten Schläger

Ein 68-jähriger Mann ist in Redwitz an der Rodach von einem Unbekannten angegriffen worden. Gegenüber der Polizei hat er angegeben, beim Überqueren der Hauptstraße von hinten einen starken Schlag abbekommen zu haben. Passanten hatten ihn auf einer Verkehrsinsel liegend gefunden, der Kopf des Mannes hatte bis in die Fahrbahn geragt. Bei dem Vorfall hat das Opfer leichte Verletzungen davon getragen. Die Polizei Lichtenfels bittet um Hinweise. Melden können Sie sich unter folgender Nummer: 09571-95200