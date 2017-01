Vorschriften verschärfen: Gesundheitsministerin reagiert auf Pflegeskandal

Die bayerische Gesundheitsministerin Melanie Huml will auf die ungeklärten Todesfälle in einem unterfränkischen Seniorenheim reagieren. Huml will die Verschärfung der Vorschriften für die Heimaufsicht prüfen. In dem Fall in Untermerzbach ermittelt die Staatsanwaltschaft Bamberg. Angedacht ist, bei einer wiederholten Mangelfeststellung in einem Seniorenheim zunächst zwingend zu beraten und bei einem zweiten Mangel sofort eine Anordnung zu erlassen.

In Untermerzbach soll mindestens ein Heimbewohner gestorben sein, weil ihm nach einem Treppensturz ärztliche Hilfe verweigert worden sein soll.