Vorsicht vor Autodieben: Unbekannte schlagen in Stadt und Landkreis Kulmbach mehrfach zu

Im Kulmbacher Land sind Autodiebe unterwegs, gleich zwei Fahrzeuge haben sie heute Nacht geklaut, bei einem weiteren blieb es beim Versuch.

In Wirsberg stahlen die Unbekannten einen weißen VW-Bus vom Gelände einer Autowerkstatt in der Straße Tischeräcker. Er war aktuell nicht zugelassen; der Audi, der aus Leuchau verschwunden ist, schon. Heute Morgen stellte der Besitzer fest, dass sein schwarzer A4 mit dem Kennzeichen „KU-BO 110“ direkt vor seinem Haus geklaut wurde.

Nur wenige Kilometer weiter, in Forstlahm, scheiterten die Diebe an der Lenkradkralle eines Audi A4. Der Besitzer schaute nachts aus dem Fenster und sah, dass die Tür seines Autos offenstand. Wegen der Lenkradkralle konnten die Diebe das Auto nicht mitnehmen.

Die Polizei bittet dringend um Hinweise aus der Bevölkerung und rät zu technischen Sicherungen im Auto, wie eben einer Lenkradkralle.