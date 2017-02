Vorsicht Warnstreik: Ausstände im öffentlichen Dienst auch in Oberfranken

Die Streiks im öffentlichen Dienst dehnen sich laut Dienstleistungsgewerkschaft ver.di heute auch auf Oberfranken aus. Bei den Autobahnmeistereien in Trockau und in Münchberg gibt’s befristete Ausstände, außerdem bei der Uni und bei der Schlösserverwaltung in Bayreuth und auch bei den Staatsforsten und der Forstverwaltung Oberfranken. Nach den Worten von ver.di Funktionär Peter Igl hat die Tarifgemeinschaft der Länder auch in der zweiten Verhandlungsrunde für den öffentlichen Dienst kein Angebot vorgelegt. Vor den nächsten Verhandlungen ab Donnerstag will die Gewerkschaft Druck machen. Sechs Prozent mehr Lohn insgesamt.