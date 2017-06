VR-Bank Oberfranken-Mitte: technische Umstellung steht an

Mit der Bankenfusion kommt auch die technische Umstellung. Wie berichtet schließen sich die Kulmbacher Bank und die VR-Bank Kronach Ludwigsstadt zur „VR-Bank Oberfranken Mitte“ zusammen. Dafür müssen die Systeme am kommenden Samstag (24.6.) umgestellt werden. Vorstand Stephan Ringwald erklärte auf Radio Plassenburg-Nachfrage, dass die Geldautomaten der Banken am Freitagabend abgeschaltet werden und schon morgen (ab 6 Uhr) wieder funktionieren sollen. Am Montag (26.6.) soll die Umstellung abgeschlossen sein. Für Kunden aus Kronach bedeutet die Fusion auch eine Änderung ihrer Kontonummer. Die Geldkarten funktionieren aber weiterhin und sollen nach und nach ausgetauscht werden. Bis spätestens Herbst 2018 sollen alle Geldkarten ausgetauscht sein.