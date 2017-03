Waffenrecht und Wölfe verleiden Jägern die Jagd

Rothenburg (dpa/lby) – Ein verschärftes Waffenrecht, viel Bürokratie und der Wolf machen den Jägern in Bayern nach Angaben ihres Verbandes zunehmend das Leben schwer. Immer weniger Menschen wollten noch eine Jagdpacht übernehmen, sagte der Präsident des Bayerischen Jagdverbands, Jürgen Vocke, vor dem Landesjägertag am Freitag im mittelfränkischen Rothenburg ob der Tauber.

Beim Jägertag will der Verband unter anderem eine Resolution beschließen, in der die Politik aufgefordert wird, «für ein Waffenrecht Sorge zu tragen, das die öffentliche Sicherheit gewährleistet und zugleich das Ehrenamt des heimischen Schützen- wie Jagdwesens durch die Vermeidung unnötigen Verwaltungsaufwands sowie unnötiger Einschränkungen für legale Waffenbesitzer fördert». Vocke sagte: «Man will Terroristen und Kriminelle treffen, aber in Wirklichkeit trifft man nur die Privaten.» Ein großer Teil der Bevölkerung werde zu Unrecht kriminalisiert.