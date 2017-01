Wahlkampfauftakt oder Sonderparteitag? CSU mietet Halle

München (dpa) – Sollte die CSU vorzeitig einen Nachfolger für Parteichef Horst Seehofer wählen müssen, dürfte der dafür notwendige Sonderparteitag zumindest nicht an der Suche nach einer Halle scheitern. Für den 24. Juni hat die CSU in München eine Halle reserviert. Dies erfuhr die Deutsche Presse-Agentur am Freitag aus CSU-Kreisen. Zuvor hatte der «Spiegel» darüber berichtet.

Bei der Reservierung hat die CSU dem Vernehmen nach aber nicht vorrangig einen Sonderparteitag im Blick, sondern einen Parteikonvent zum Auftakt der heißen Phase des Bundestagswahlkampfs. «Theoretisch könnte die Halle aber natürlich auch für einen Parteitag genutzt werden, groß genug ist sie», hieß es. Auch 2013 hatte die CSU den Bundestagswahlkampf mit einem großen Konvent in München eröffnet. Ein Parteisprecher wollte die Spekulationen am Freitag auf Anfrage nicht kommentieren.

Seehofer hatte zuletzt am Rande der Klausur der CSU-Landesgruppe im oberbayerischen Kloster Seeon angedeutet, den Parteivorsitz schon vor der regulär anstehenden Neuwahl im November aufgeben zu wollen. Jedoch habe sich bislang kein geeigneter Interessent bei ihm gemeldet. Beste Chancen werden derzeit dem bayerischen Innenminister Joachim Herrmann eingeräumt.

Nach Meinung von Seehofer sollte der neue CSU-Chef nach der Bundestagswahl im Herbst Teil einer Bundesregierung sein. Der bayerische Finanzminister Markus Söder hat mehrfach deutlich gemacht, dass er nicht nach Berlin gehen will.