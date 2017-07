Wahlprogramm mit klaren Aussagen zur Flüchtlingsfrage

Berlin (dpa) – Der bayerische Innenminister Joachim Herrmann (CSU) sieht das Fehlen einer Obergrenze für Flüchtlinge im Wahlprogramm der Union nicht als Problem. «Es wird in diesem gemeinsamen Wahlprogramm klar stehen: Wir wollen Migration steuern und reduzieren», sagte Herrmann am Montag im ZDF-«Morgenmagazin». Entscheidend sei, dass die Zahl der Flüchtlinge deutlich zurückgegangen sei. «Sie soll auch niedrig bleiben. Auch das steht im Wahlprogramm.» Man habe da «sehr, sehr klare Aussagen», sagte Herrmann.

Auf die Frage, ob es ein Punktsieg für die CDU und Parteichefin Merkel ist, dass eine Obergrenze nicht im Wahlprogramm steht und im sogenannten Bayernplan nur jene Forderungen stehen, die die CSU nicht durchsetzen konnte, sagte Herrmann: «Wir haben ein gemeinsames Wahlprogramm. Der Bayernplan wird nicht in erster Linie Differenzen enthalten – sondern besondere Akzente.»

Die Union will am Montagmittag (13.00 Uhr) ihr Wahlprogramm in Berlin vorstellen. Am 23. Juli will die CSU dann ihren Bayernplan präsentieren.