Wahrsagerin verkündet Geldsegen: Lotto-Gewinn für Rentnerin

München (dpa/lby) – Eine Kartenlegerin prophezeite ihr für dieses Jahr ganz viel Geld, jetzt ist sie Millionärin: Eine Rentnerin aus Niederbayern hat im Lotto «6 aus 49» den Jackpot der Samstagsziehung vom 18. März geknackt und knapp sechs Millionen Euro gewonnen. Exakt beträgt der Gewinn 5 896 028,60 Euro.

Den Geldsegen habe ihr in der Silvesternacht eine befreundete Kartenlegerin vorhergesagt, zitierte Lotto Bayern am Freitag die Gewinnerin. Den Großteil des Geldes will sie unter ihren Nichten und Neffen aufteilen. Aber auch die wahrsagende Freundin werde etwas bekommen. Den Rest will die Rentnerin in Städtereisen und Wellnessurlaube investieren. Mit dem Lottospielen werde sie aufhören, um anderen auch eine Chance zu lassen: «Für mich reicht der Gewinn bis an mein Lebensende und darüber hinaus.»