Waigel: Merkel ist «Fels in Brandung»

München (dpa) – Wenige Monate vor der Bundestagswahl hat der CSU-Ehrenvorsitzende Theo Waigel seine Partei aufgerufen, den Streit mit Kanzlerin Angela Merkel (CDU) um die Flüchtlingspolitik beizulegen. «Wir hatten schon häufiger mal Bedenken gegen Kanzlerkandidaten. Jetzt aber gilt: Wer möglichst viel CSU-Politik will, muss Angela Merkel als Kanzlerin unterstützen», sagte Waigel dem «Münchner Merkur» (Samstag). «Merkel ist, ob man ihr nun in allen Punkten zustimmt oder nicht, ein Fels in der Brandung in ganz Europa.»

Waigel riet seiner Partei, nicht um jeden Preis am Begriff der umstrittenen Obergrenze festzuhalten. «Man wird sicher einen Linguisten finden, der sich einen Begriff ausdenkt, mit dem CDU und CSU leben können.» Er habe Koalitionsverhandlungen erlebt, in denen es um schwierigere Dinge gegangen sei.