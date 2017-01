Waigel: Ohne Merkel und geschlossene Union geht es nicht

München (dpa/lby) – Die politischen Entwicklungen und Krisen rund um den Erdball machen nach Ansicht des CSU-Ehrenvorsitzenden Theo Waigel eine erneute Kanzlerschaft von Angela Merkel notwendig. «Die Welt ist voller Unsicherheiten und Unberechenbarkeiten. Angela Merkel ist in den letzten Jahren führungsstark in Erscheinung getreten und ist unbestritten in Europa die Nummer eins», sagte er der Mediengruppe «Straubinger Tagblatt»/«Landshuter Zeitung» (Donnerstag). Merkel sei etwa mit Blick auf die politischen Begebenheiten in den USA, in Russland und in der Türkei ein «Fels in der Brandung».

Angesichts der seit mehr als einem Jahr andauernden Streitigkeiten zwischen CSU und CDU appellierte Waigel an beide Parteien, sich weiter für eine geschlossene Union einzusetzen. «CDU und CSU können die Wahl nur miteinander gewinnen. Da kann es den einen oder anderen offenen Punkt geben», betonte er. Um das von Seehofer ausgerufene Ziel für die Union, 40 Prozent bei der Bundestagswahl im Herbst, erreichen zu können, müsse die CSU in Bayern 48 Prozent beisteuern. «Für beide Parteien sind das ehrgeizige Ziele, aber es ist erreichbar.»

Der ehemalige Finanzminister rechnet zudem nicht mit einer Steuersenkung noch vor der Bundestagswahl – darauf werde sich die SPD kaum einlassen. «Aber spätestens nach der Wahl ist es notwendig.»