Waldbrand löst Großeinsatz der Feuerwehr aus

Geretsried (dpa/lby) – Ein Waldbrand hat bei Geretsried (Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen) einen Großeinsatz der Feuerwehr ausgelöst. Mehrere Stunden lang kämpften die Einsatzkräfte am Mittwoch mit vier Hubschraubern gegen die Flammen an, die eine Waldfläche in der Größe von zwei bis drei Fußballfeldern erfasst hatten, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte.

Ein Kranfahrer hatte am Mittag Rauch im Bereich der Isarauen entdeckt und Alarm geschlagen. «Die Einsatzkräfte mussten erst einmal nach dem Brand suchen. Der Rauch zog durch den Wind weiter», sagte ein Polizeisprecher. Erst nach drei Stunden hatten die Einsatzkräfte das Feuer unter Kontrolle. Die Polizei war mit Wärmebildkameras im Einsatz, um Glutnester auffindig zu machen. Wegen des Brandes war eine Staatsstraße zunächst gesperrt.

Durch die Trockenheit der vergangenen Wochen ist die Wald- und Grasbrandgefahr momentan groß. Der Deutsche Wetterdienst hat für weite Teile Bayerns Warnstufe drei von fünf ausgerufen.