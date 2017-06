Waldbrand verhindert: Mädchen aus Bayreuth bemerkt Rauchschwaden und reagiert richtig

Genau richtig reagiert hat gestern ein Mädchen in Bayreuth. Sie hat wahrscheinlich einen schlimmen Waldbrand zwischen Meyernberg und Eckersdorf verhindern können. Sie bemerkte gestern Nachmittag Rauch in dem Waldstück und verständigte zunächst ihre Eltern, die dann die Feuerwehr alarmierten. Nachdem die Brandstelle nur schwer zugänglich war, musste eine rund 100 Meter lange Leitung gelegt werden, durch die das Löschwasser gepumpt wurde. Nach etwa einer Stunde war das Waldgebiet nass genug für eine Entwarnung. Was den Brand verursacht hat, ist unklar.