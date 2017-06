Waldbrandgefahr: Luftbeobachtungen am Wochenende angeordnet

Die Waldbrandgefahr in der Region ist nach wie vor sehr hoch. Die Regierung von Oberfranken hat deshalb für das Wochenende erneut eine vorsorgliche Luftbeobachtung angeordnet. Die Flieger sind überwiegend in den Nachmittagsstunden unterwegs, also dann, wenn die höchste Gefahr besteht, dass sich ein Feuer entzünden könnte.

Und auch Sie können ihren Teil dazu beitragen, Waldbrände zu verhindern. Bitte seien sie in den Waldgebieten äußerst vorsichtig. Rauchen Sie nicht und stellen Sie zum Beispiel auch ihr Auto nicht auf hohem, trockenen Gras ab.