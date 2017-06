Höchstwerte von um und über 30 Grad. Die anhaltend heißen Temperaturen sorgen für eine hohe Waldbrandgefahr im Kulmbacher Land. Mittlerweile gilt die zweithöchste Warnstufe, nämlich vier. Bedeutet: Rauchen und offenes Feuer sind in der Nähe von Wäldern und im Wald sowieso verboten. Aber auch heiße Fahrzeugteile und Glasscherben können trockenes Gras und den Waldboden in Brand setzen. Laut Radio Plassenburg-Wetterchef Kai Zorn soll sich an dieser Situation im Laufe der Woche nichts ändern.