Walpurgis will «ein paar Prozente mehr» beim FC Ingolstadt

Ingolstadt (dpa/lby) – Im Abstiegskampf der Fußball-Bundesliga will der FC Ingolstadt endlich wieder mehr als nur Lob bekommen. «Wir dürfen nicht immer nur über gute Leistungen sprechen, sondern müssen sie auch mal ins Ziel bringen. Da brauchen wir noch ein paar Prozente mehr», forderte Trainer Maik Walpurgis am Donnerstag in Ingolstadt. Am Samstag (18.30 Uhr) ist der 1. FC Köln bei den Oberbayern zu Gast.

Zuletzt gab es zwei Niederlagen für die Ingolstädter, die schon fünf Punkte Rückstand auf einen Relegationsplatz haben. Walpurgis appellierte an die Geschlossenheit der Mannschaft und fordert mehr Impulse von seinen Jokern. «Die Einwechslungen müssen noch mehr greifen als bisher, damit die Mannschaft dadurch einen Kick bekommt. Das war zuletzt nicht der Fall», sagte der 43-Jährige.

In den bisherigen drei Bundesliga-Duellen zwischen Köln und Ingolstadt erzielte FC-Torjäger Anthony Modeste alle vier Treffer für die Rheinländer. «Ihn auszuschalten ist ein Schlüssel, wenn man Köln schlagen will», sagte Ingolstadts Kapitän Marvin Matip und rechnet sich gegen den Tabellensiebten etwas aus. «Köln in der aktuellen Verfassung ist ein Gegner, den man mit einer hochkonzentrierten Leistung schlagen kann.»

Weiterhin fehlten werden am Samstag die verletzten Moritz Hartmann und Robert Leipertz. Dagegen ist Mathew Leckie nach seiner Rotsperre wieder zurück.