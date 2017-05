Walter Heidl bleibt Bauernpräsident

Herrsching (dpa/lby) – Walter Heidl bleibt Präsident des Bayerischen Bauernverbandes (BBV). Bei der Wahlversammlung in Herrsching am Ammersee wurde er am Donnerstag mit überwältigender Mehrheit wiedergewählt. 97 von 100 Delegierten stimmten für ihn, einen Gegenkandidaten gab es nicht. Heidl hatte die Führung des Verbandes vor fünf Jahren von Gerd Sonnleitner übernommen. Der Bauernverband vertritt rund 150 000 Landwirte im Freistaat.

Er wolle noch gezielter den Kontakt mit Verbrauchern suchen, kündigte Heidl an. Zudem wolle er die Entwicklung in der Land- und Forstwirtschaft mitgestalten. «Mein Ziel ist es, das Einkommen und die Eigenständigkeit der bäuerlichen Familien zu sichern.» Neben passenden Rahmenbedingungen und angemessenen Preisen gehe es um eine nachhaltige, fach- und praxisgerechte Weiterentwicklung der Betriebe. «Das heißt nicht zwangsläufig «Immer größer, immer schneller». Am Ende muss mehr Wertschöpfung und mehr Lebensqualität stehen.»