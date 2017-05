Wann geht’s ins Schwimmbad?: Mitte Mai öffnen die meisten Freibäder im Kulmbacher Land

Das Wetter gibt’s bis jetzt nicht her. Aber die Freibäder im Kulmbacher Land wollen Mitte Mai die Pforten öffnen. Die Vorbereitungen laufen.

Für das Kulmbacher Freibad legen sich die Stadtwerke noch nicht auf einen genauen Termin fest. Sicher ist aber schon, dass die Preise stabil bleiben und der neue Kiosk-Betreiber bleibt.

In Mainleus soll das Schwimmbad am 15. Mai öffnen und Thurnau plant am 13. Mai sein Freibad zu öffnen. Das Kuno-Mare in Burgkunstadt ist früher dran, dort soll am 12. Mai geöffnet werden. Im Burgkunstadter Freibad wird nach Radio -Plassenburg-Recherchen der Eintrittspreis für Erwachsene um 50 Cent angehoben.