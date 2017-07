Wann kommt die Ehe für Alle?: Fachleute rechnen nicht vor Herbst mit gleichgeschlechtlichen Eheschließungen in Oberfranken

Der Glasfaserausbau in Bayern läuft auf Hochtouren, allerdings sieht’s in dünn besiedelten Gebieten schlecht aus. Hier reichen (…)

Neue Fördergelder: Auch der einsamste Weiler in Oberfranken soll schnelles Internet bekommen

Kritik an der „Ehe für alle“: Erzbischof Schick nennt sie gesetzeswidrig

Die oberfränkische ÖDP wählt heute bei ihrem Bezirksparteitag in Burgkunstadt einen neuen Vorstand. Vorsitzender Thomas Müller will (…)

Wenn in Oberfranken heimischer Fisch auf den Tisch kommt, dann ist es meistens Karpfen oder Forelle. Kein Wunder, die Teichwirte bieten (…)

Heimischer Fisch auf den Tisch: In Oberfranken werden meist Karpfen und Forellen angeboten

Wenn der Regen kommt: Hochwassernachrichtendienst warnt für den Nachmittag

Stellenweise hat es schon geregnet in der Nacht in Oberfranken. Aber die Lage an den Bächen und Flüssen ist laut (…)