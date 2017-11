Warnschuss und Bewährung: Junger Drogendealer aus dem Kulmbacher Land schrammt knapp am Gefängnis vorbei

Der Kulmbacher Richter ist skeptisch ob er es schafft, trotzdem hat er einem Kulmbacher Drogendealer laut Bayerische Rundschau nochmal Bewährung gegeben. Der 20-Jährige aus dem Landkreis hatte trotz Vorstrafe mit Marihuana gedealt, und nicht zu knapp. Vor Gericht war die Rede von mindestens 22 Einzelfällen, in denen der junge Mann letzten Sommer am Bahnhof in Mainleus und auf dem Landesgartenschaugelände in Bayreuth seine Drogen gewinnbringend verkauft hat. Jetzt sei er clean, hat er dem Richter versichert. Trotzdem gab es auch vom Kreisjugendamt keine positive Einschätzung – zu viele drogensüchtige Freunde.

Der Warnschussarrest, den der Richter verhängte, könnte die Chance für den 20-Jährigen sein, von den Drogen und seinem Umfeld wegzukommen – dann muss er sich noch zwei Jahre bewähren.