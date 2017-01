Warnstreik beim Obermain-Tagblatt: Angestellte legen sich mit den Großen an

Heute gibt’s wieder Streiks beim Obermain-Tagblatt in Lichtenfels. Seit acht Uhr befinden sich auch Redakteure in dem Warnstreik, der bis Freitag dauern soll und von ver.di unterstützt wird. Morgen soll es einen Demonstrationszug in Würzburg geben vom Hauptbahnhof zum Rathaus und zwar in den Gallierkostümen, in denen sich die Lichtenfelser Zeitungsmachen schon einmal Aufmerksamkeit errungen haben.

Hintergrund ist der Verkauf des Obermain-Tagblatts an die Mediengruppe Main-Post Würzburg. Die Angestellten klagen über unbezahlte Überstunden und wollen neue Tarifverhandlungen.