Bayreuth bekommt zum Lutherjahr 2017 hohen Besuch: Staatsminister Markus Söder kommt heute (22.6.) um 19 Uhr in die Stadtkirche. Zum Abschluss der Reihe „Was es heute heißt, protestantisch zu leben“ stellt Söder die Frage, inwieweit die Reformation in der Politik gewirkt hat und immer noch wirkt. Dazu will er seine persönliche, aber auch seine politische Meinung abgeben. Im Anschluss dürfen Ihr ihm gerne Eure Fragen stellen. Der Eintritt zu der Veranstaltung ist frei.